Parma, Tarozzi: "Grazie ai tifosi che oggi ci hanno caricato con un video pre-match"

Andrea Tarozzi, secondo di D'Aversa, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta contro la Roma: "Il mister era tanto che ci teneva a fare una vittoria per il nostro presidente, la dedichiamo a lui. Ci tiene tantissimo e siamo felici di avere ottenuto questa vittoria. Era una partita difficile, ma siamo in un momento di grande crescita anche se non venivano i risultati. Ci mancano dei punti nel nostro percorso. Oggi si è visto un Parma che ha raggiunto una condizione fisica e un'attenzione, oltre che una conoscenza delle idee del mister, importante. Ora dobbiamo essere bravi a proseguire e a non fermarci, continuando ad avere questa convinzione e proseguire questo percorso, che ahimè, ci vede senza qualche punto, altrimenti sarebbe stato veramente fantastico, da quando siamo arrivati".

Potrebbe essere la svolta del campionato del Parma?

"Sicuramente aspettavamo una partita del genere, che potrà dare una scintilla importante. Ma ce l'aspettavamo nel senso che vediamo come si allena la squadra e la crescita che ha avuto, dove a parte un po' di braccino corto abbiamo sempre fatto delle ottime prestazioni. Oggi all'ottima prestazione abbiamo unito uno spirito che era un po' che non si vedeva qua a Parma che è quello nostro, del mister, che non si ferma davanti a nessuno. DObbiamo restare con i piedi per terra e non fermarci. Questa partita deve darci ancora più motivazioni e speranze per raggiungere una salvezza che sarebbe molto importante".

Oggi prestazione solida nella fase difensiva:

"Crediamo tantissimo in questa squadra. Il mister è tornato per questo, il tempo è stato poco per lavorare. Ma per fare crescere una squadra e farle capire le richieste dell'allenatore serve tempo. Ora siamo a buon punto, ci crediamo e stiamo usufruendo del fatto che i tifosi ci credano tantissimo con tutto l'ambiente. Anche oggi questo spirito è dovuto al video che i tifosi ci hanno fatto trovare prima della partita, molto importante. Ci hanno fatto sentire la loro vicinanza, come è sempre successo. Abbiamo fatto un cammino incredibile e tutte le componenti sono fondamentali. I tifosi saranno fondamentali, anche oggi hanno dimostrato attaccamento e ci è servito tantissimo. Era un video motivazionale che ci ha fatto sentire la loro vicinanza. L'abbiamo fatto vedere un minuto prima di salire in campo".

D'Aversa squalificato, come lo ha visto?

"Era molto contento, per i motivi che vi ho detto prima. Per la grande gioia per il presidente e perché i ragazzi avevano bisogno di una vittoria. Stanno facendo sacrifici e si stanno impegnando veramente tanto in allenamento. L'intensità e la voglia sono altissime, era molto contento".