Parma, Troilo: "Vogliamo raccogliere più punti possibile, siamo in fiducia"

Il difensore del Parma Mariano Troilo è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-gara della sfida contro l'Udinese. Queste le sue parole:

Che momento è per il Parma?

"In questo finale di stagione vogliamo raccogliere più punti possibili, veniamo da due pareggi e siamo in fiducia. Non abbiamo l'obiettivo definito, vogliamo solo far più punti possibili".

Udinese senza Davis con l'attacco leggero, bisogna fare attenzione su questo?

"Sì, sappiamo che non ci sarà Davis, un grande attaccante e un giocatore importante per loro. Dobbiamo concentrarci su di noi, su come difendere e poi esser pericolosi in fase d'attacco".

Le formazioni di Udinese-Parma:

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Atta, Ekkelenkamp; Zaniolo.

A disposizione: Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Camara, Miller.

Allenatore: Kosta Runjaic

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino.

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Valenti, Estevez, Almqvist, Ondrejka, Oristanio, Sorensen, Elphege, Ordonez, Britschgi, Carboni.

Allenatore: Carlos Cuesta