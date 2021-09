Parolo su Mourinho: "Ha bisogno di nemici, ma sbaglia a ritornare troppo sul derby"

Marco Parolo, opinionista di DAZN, parla così delle dichiarazioni di Mourinho di stasera, che è tornato ancora una volta a ricordare quanto accaduto nel derby: "Ha bisogno di nemici da battere e ha individuato la Lazio in questo ruolo, ma rimarcarlo troppo secondo me è sbagliato. È un problema antico a Roma, per entrambe le squadre: a volte sembra che conta più giocare meglio un derby che finire in alto in classifica".