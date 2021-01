Partita chiusa dalla Juventus, ancora Ronaldo: 3-0. L'Udinese sbaglia ancora

vedi letture

Altro errore dell'Udinese, che perde il pallone a metà campo per un appoggio sbagliato di Samir, con De Paul che attende troppo e non va incontro. Così si sviluppa il contropiede in campo aperto con Ronaldo che, davanti alla porta di Musso, spedisce nell'angolino senza particolari patemi. Tre a zero e partita chiusa dalla Juventus.