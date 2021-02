Paul Gascoigne all'Isola dei Famosi. L'ex Lazio è a Milano e sta prendendo lezioni d'italiano

Paul Gascoigne parteciperà alla prossima edizione e "L'Isola dei Famosi". L'ex centrocampista della Lazio e la M and Management, società che cura la sua immagine, hanno lanciato un sondaggio su Instagram, facendosi fotografare sotto il Duomo di Milano con un grembiule con foto del David di Michelangelo. La richiesta ai suoi fan di indovinare il luogo esatto in cui si trovava ha scatenato le reazioni più disparate: qualche tifoso ha risposto "Gazzaland", mentre tanti tifosi della Lazio lo hanno invitato a tornare a Roma. Negli ultimi giorni Gascoigne si è preparato con un personal trainer: si lancerà nel vuoto da un elicottero e nuoterà fino a raggiungere le spiagge di un piccolo arcipelago di Cayos Chocinos nella costa settentrionale dell'Honduras. Dall'Inghilterra fanno sapere che Gazza sta prendendo lezioni d'italiano per evitare di essere sottotitolato. Nonostante i tre anni passati a Roma dal 1992 al 1995 la sua padronanza della lingua è piuttosto basica: sufficiente per farsi capire ma forse non abbastanza per uno spettacolo televisivo.