Paura per Mertens in Belgio: il suo jet privato esce di pista durante l'atterraggio, nessun ferito

Paura e spavento, fortunatamente senza conseguenze, per Dries Mertens. L'attaccante del Napoli, infatti, è stato suo malgrado porotagonista di un piccolo incidente occorso al jet privato noleggiato che nella giornata di sabato lo ha portato in Belgio: complice il maltempo - riporta Lavenir.net - il velivolo ha avuto dei problemi finendo fuori pista al momento dell'atterraggio e terminando la sua corsa sull'erba. Come detto, nulla di grave per le persone a bordo, ma solo una grande paura. Mertens è tornato in Belgio in seguito al riacutizzarsi dell'infortunio subito a Milano lo scorso dicembre contro l'Inter, per riprendere un percorso riabilitativo.