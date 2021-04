Pedro, stipendio pesante e troppi ko. Ma lo spagnolo vuole restare alla Roma

vedi letture

Parlando del ko di Pedro (out almeno 10 giorno, ndr), il Corriere dello Sport si sofferma anche sul futuro dello spagnolo. Ha firmato un contratto di tre anni con la Roma - si legge - e intende rispettarlo. A prescindere dal futuro di Fonseca, Pedro è intenzionato a rimanere alla Roma anche se ha percepito l’insoddisfazione della società per la redditività dell’investimento: ancorché preso a parametro zero dal Chelsea, Pedro grava sul bilancio del club per circa 6 milioni lordi a stagione. Tiago Pinto si libererebbe volentieri di uno stipendio pesante, tanto più che dall’estate prossima potrà contare su Zaniolo, nella prospettiva addirittura di contabilizzare una piccola plusvalenza. Ma sarà difficile che Pedro si sposti, avendo ancora in testa il progetto di fare il calciatore d’alto livello.