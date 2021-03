Pelè incorona Cristiano Ronaldo: "Complimenti, hai superato i miei gol nelle partite ufficiali"

Da diverso tempo ormai tiene banco una diatriba ben nota: ha segnato più gol Pelè o Cristiano Ronaldo? Dopo l'intervento social del brasiliano, in seguito alla tripletta messa a segno da CR7 a Cagliari, non sembrerebbero esserci più dubbi. Lo stesso Rey, infatti, ha voluto far sapere come il suo record sia stato superato: "Cristiano, che bel percorso stai facendo! Ti ammiro molto e questo non è un segreto per nessuno. Congratulazioni per aver battuto il mio record di gol nelle partite ufficiali. Lascio questa foto in tuo onore, con grande affetto, come simbolo di un'amicizia che esiste da tanti anni".