Pellegrini prova a dare vita alla Roma: gol indolore per l'Inter. 5-2 al 70'
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Gioia del gol anche per Lorenzo Pellegrini nel pazzo secondo tempo di Inter-Roma. Sinistro preciso dal limite dell'area per il numero 7, che ha battuto Sommer per il 5-2 al 70', con i nerazzurri che restano comunque in completo controllo della partita.
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