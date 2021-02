Pepe: "E' stato speciale rivedere CR7. Ma più importante ottenere la vittoria contro la Juve"

Pepe, capitano del Porto, ai microfoni della stampa lusitana ha commentato la vittoria contro la Juventus. La partita valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League è finita 2-1: "Abbiamo studiato bene l'avversario. Abbiamo avuto quattro giorni per preparare la partita, cosa che non accadeva da molto tempo. Non ci siamo limitati a riprenderci dall'ultima gara e la squadra ha assimilato molto bene quanto chiesto dall'allenatore. Abbiamo cercato di mettere in pratica la pressione alta, abbiamo provato a non far giocare la Juventus. E 'stata una partita molto importante".

Sulla reunion con Cristiano Ronaldo: "È stato speciale, nutro grande affetto per Cristiano Ronaldo e lui lo sa - prosegue Pepe. Ma la cosa più importante è che abbiamo ottenuto la prima vittoria nella storia del Porto contro la Juventus".