Pepe su Ronaldo: "Ha vinto in Spagna, Italia, Portogallo e Inghilterra, è il migliore di sempre"

In un'intervista a TNT Sports, Pepe, difensore del Porto, ha parlato nuovamente del suo ex compagno ed amico Cristiano Ronaldo, dichiarando di avere pochi dubbi nel dove collocare CR7 tra i migliori calciatori di sempre: "Ammiro molto Cristiano e questo è già noto da Madrid, per me è il miglior giocatore nella storia del calcio. E' riuscito a fare quello che nessuno ha fatto. Ha vinto in Inghilterra, ha vinto in Spagna, in Italia, ha vinto con il Portogallo. Siamo 10 milioni di persone. Era il nostro capitano, molte persone lo criticano senza sapere cosa vuol dire. Una volta mi sono aperto di colpo e lui mi ha detto è pericolosoalla testa. Eravamo in campo con il Real Madrid, quando Casillas mi ha messo ko per ben due volte. In un'occasione Cristiano è venuto a trovarmi al ospedale, perché ha visto che la situazione era grave".