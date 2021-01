Per 4 anni proprietari di Galbani, ora Old Wild West e Dental Pro: il giro d'affari di Bc Partners

"119 investimenti in 18 paesi, per un volume d'investimenti complessivo di 150 miliardi di euro". E' il bigliettino da visita di Bc Partners, un'azienda di private equity specializzata in buyout e acquisizioni che è in questo momento la principale candidata all'acquisizione dell'Inter dopo la decisione del gruppo Suning, su spinta del Governo cinese, di mettere in vendita l'Inter. O, almeno, di foraggiare le casse del club con la cessione di quote di minoranza.

BcPartners è nata in Europa nel 1986 e ha poi esteso i suoi investimenti successivi anche nel Nord America. Nel 2002 acquistò dalla Danone la Galbani: dapprima operò una profonda riorganizzazione nall'azienda e poi - nel 2006 - monetizzò il proprio investimento cedendo il gruppo ai francesi della Lactalis.

Definisce acquisizioni in tanti settori: dai servizi finanziari, ai beni di consumo, passando per l'acquisizione di industrie, di aziende che si occupano di servizi tecnologici o di altre focalizzate sull'assistenza sanitaria. Come la 'Dental Pro', che ormai in Italia conta circa 180 studi odontoiatrici.

"Miriamo a produrre rendimenti superiori per i nostri investitori in ogni fase del processo di investimento - dall'approvvigionamento, alla due diligence, alla creazione di valore operativo per poi ottenere il raggiungimento dell'uscita ottimale". E' lo slogan presente sul sito della BC Partners che chiarisce in maniera esemplificativa la mission dell'azienda.

Attualmente, BcPartners è proprietaria anche della Cigierre, un'azienda nata in Italia dominante nel settore della ristorazione che gestisce oltre 300 punti ristoro tra Italia, Belgio, Svizzera e Francia e catene come 'Old Wild West' e 'American Graffiti'.