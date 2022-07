Per il Corriere della Sera il Napoli dirà no alla Juve per Koulibaly. Il Chelsea alza il pressing?

vedi letture

Secondo il Corriere della Sera a prescindere dalla cifra messa sul piatto, Aurelio De Laurentiis ed il Napoli diranno no alla Juventus per Kalidou Koulibaly. E così per il difensore potrebbero aprirsi pista anche in Premier League, dove il Chelsea continua a cercare difensori come dimostrano le trattative per De Ligt e Kounde: quello di Koulibaly è un altro profilo che piace e lo stesso giocatore vedrebbe di buon occhio la possibilità Blues. Possibilmente già oggi e non la prossima estate, quando il suo contratto col Napoli sarà scaduto.