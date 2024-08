Per la Roma tornano di moda Chiesa e Hummels. E il club lavora ancora per Bellanova

L'edizione di Roma de Il Corriere della Sera di oggi fa il punto sul calciomercato della Roma, soprattutto quello in entrata e concentrandosi sui colpi da completare che ancora mancano in casa giallorossa per poter consegnare a mister De Rossi una squadra più completa possibile.

Dopo un mese di luglio in cui la società ha messo sul piatto 100 milioni di euro di budget tra riscatti e nuovi arrivi, adesso arriva il tempo di completare qualche uscita e di attendere il momento giusto per andare all'attacco degli altri profili mancanti. Con due nomi, si legge, che possono tornare di moda: da una parte quello di Federico Chiesa, in uscita dalla Juventus per ammissione pubblica del suo allenatore Thiago Motta, ma anche Mats Hummels, svincolato dallo scorso 30 giugno al termine del precedente contratto con il Borussia Dortmund e corteggiato da diverso tempo dal Bologna.

Nuove conferme infine sul fronte Raoul Bellanova, il laterale del Torino che piace motlo ai giallorossi. Il giocatore, scrive il quotidiano, ha già dato il suo assenso al trasferimento, ma adesso va convinto il Torino che chiede 25 milioni di euro. L'idea dei capitolini è quella di provare ad abbassare le richieste inserendo contropartite tecniche, con in prima linea i profili di due giovani fatti in casa come il centrocampista Edoardo Bove e il laterale Nicola Zalewski.