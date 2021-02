Percassi rincara la dose per il rosso a Freuler: "Uno shock, assurdo. Mi sono venuti i brividi"

Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ai taccuini della 'Gazzetta dello Sport' è tornato sulla gara contro il Real Madrid di Champions League. E ha rincarato la dose sul cartellino rosso comminato a Freuler in apertura di match, una espulsione che ha inevitabilmente condizionato la partita: "Uno shock, mi sono venuti i brividi: troppo assurdo, una partita rovinata così. Ho pensato: 'Non è vero, avrà sbagliato a tirare fuori il cartellino'", ha detto Percassi che non le ha mandate a dire: "E' stato imbarazzante, un torto gravissimo. Tutti abbiamo pensato che dopo l'errore sarebbe andato a rivedere l'azione. Invece niente, come se quel rosso fosse scontato".