Perché Berardi non è ancora in una big? Iachini: "Al Sassuolo lo considerano una bandiera"

Beppe Iachini ha allenato Domenico Berardi ma domani se lo ritroverà contro nella sfida tra la sua Fiorentina e il Sassuolo. Il tecnico viola, interrogato in conferenza stampa sul valore dell'attaccante neroverde, ha risposto così: "Berardi è un grande giocatore, l'ho allenato ed è un ragazzo straordinario. Tutti pensano che possa ancora crescere ma è ancora giovane, forse ci si aspettano troppe cose. Sta crescendo molto e può dare molto anche alla Nazionale. Se non è andato via è perché la società l'ha riconosciuto come una bandiera e non se n'è privato facilmente pur avendo grande mercato".