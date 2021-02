Perché la Roma non vince con le big? Villar: "Forse è un problema mentale"

Perché la Roma non vince con le grandi? Prova a dare una risposta Gonzalo Villar, centrocampista giallorosso, intervistato da Il Tempo: "Ne parliamo molto fra di noi, ma ogni partita è stata diversa. Una volta un errore, una volta non siamo concreti, un’altra tiriamo troppo poco. Non è che abbiamo iniziato tutte quelle partite e abbiamo preso tre gol. Forse subentra un problema a livello mentale, come se questa voglia di dover battere una big ci faccia scattare qualcosa nella testa. Ci mancano piccoli dettagli, la Juventus ad esempio ha segnato alla prima occasione, a noi è mancata concretezza ma un passo in avanti lo abbiamo fatto".