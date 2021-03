Perisic decisivo in Croazia-Malta: "Qualcosa ci sta mancando. Europei? Non sono preoccupato"

Ivan Perisic ha commentato il successo per 3-0 della Croazia su Malta, avvenuto nell'ultima mezz'ora e sbloccato da un gol dell'interista, entrato a partita in corso: "È stata dura, come negli altri due incontri. Qualcosa evidentemente manca, ma sappiamo di non essere al top in queste partite di qualificazione. Gli Europei? Non sono preoccupato". La Croazia ha chiuso la sua finestra internazionale con due vittorie e una sconfitta ed è attualmente al comando del Gruppo H di qualificazione ai Mondiali a pari punti con la Russia.