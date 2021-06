Perotti: "Nico Gonzalez? Ha una capacità di segnare pazzesca, bellissimo giocatore"

Ospite di Sky, Diego Perotti, ex esterno di Genoa e Roma e oggi in forza al Fenerbahce, ha parlato di Nico Gonzalez, prossimo a diventare un giocatore della Fiorentina: “È un giocatore che ho visto un paio di volte, e pur non essendo un attaccante puro ha una capacità di segnare pazzesca. Si sacrifica molto, la Fiorentina ha preso un bellissimo giocatore per il presente e il futuro”.