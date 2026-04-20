TMW Petrachi: "Roma ambiente un po' particolare, ma piazza importante. Merita chiarezza"

Gianluca Petrachi, oggi responsabile dell'area tecnica del Torino, in passato ha lavorato anche a Roma e sa quanto sia difficile. Intervenuto a margine dell'evento Inside The Sport, ha parlato anche a TMW della situazione che c'è adesso nella Capitale: "È un ambiente un po' particolare, credo che bisogna star dentro per capire un po' di situazioni. Certamente non è una pagina migliore per quello che sta avvenendo fuori, ma sono convinto che ci siano degli ottimi professionisti e ne devono uscire fuori nella maniera migliore. Roma è una piazza importante, merita chiarezza".

Si aspettava un'uscita del genere da Ranieri? Ci sono i margini per ricucire il rapporto con Gasperini?

"È difficile commentare da fuori, non sta a me dire se Ranieri ha fatto bene o ha fatto male. Certamente io credo che i panni sporchi vadano lavati dentro casa, è la cosa più giusta. Quando ci sono delle cose che non funzionano bisogna dirsele a quattr'occhi, ma, ripeto, è difficile dare una valutazione".

Clicca qui per leggere le dichiarazioni di Gianluca Petrachi.