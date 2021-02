Piccinini: "Campionato lungo ma l'Inter ha trovato la quadra. Vantaggio anche psicologico"

vedi letture

Sandro Piccinini, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della corsa scudetto: "L'Inter ha trovato una quadratura tattica, la squadra è brillante e non ha le coppe. Ha battuto Lazio e Milan e ha un vantaggio anche psicologico. Il campionato è lunghissimo e tutto più succedere ma tutto va al meglio, in attacco, in difesa e a centrocampo. Conte frutta il massimo del potenziale, per le altre diventa difficile. Il vantaggio è comunque minimo".