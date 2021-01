Piccoli risponde a Borja Mayoral: Roma e Spezia chiudono il primo tempo sull'1-1

Roma e Spezia chiudono la prima frazione in parità. All'Olimpico la formazione di Paulo Fonseca e gli Aquilotti di Vincenzo Italiano vanno negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. I giallorossi partono subito forte. Dopo appena dieci secondi Spinazzola effettua uno slalom sulla sinistra ma il suo tentativo verso Provedel viene respinto. Al quarto d’ora arriva il vantaggio dei capitolini con Pellegrini che scatta sulla corsia di sinistra, entra in area e serve a rimorchio Borja Mayoral. Per l’attaccante spagnolo è un gioco da ragazzi superare Provedel da posizione ravvicinata. Al 23’ arriva il pareggio dello Spezia: Kumbulla rinvia di testa su Smalling liberando Farias in area di rigore. Il suo diagonale viene respinto debolmente da Pau Lopez e Piccoli realizza il più facile dei tap in.

Ci prova Pellegrini - Lorenzo Pellegrini guida la reazione dei giallorossi ma, dopo una sua percussione, la sua conclusione a giro termina sul fondo. La Roma attacca spesso sulla fascia sinistra e alla mezzora ci prova Borja Mayoral che punta e supera Chabot ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Al 44’ Spinazzola scende sulla fascia sinistra servendo in orizzontale Pellegrini ma la sua conclusione viene alzata molto bene da Provedel sopra la traversa con un gran bell’intervento.

