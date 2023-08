Pier Silvio Berlusconi: "Papà grande uomo di sport, ha sempre amato il Milan e il Monza"

Ospite dei microfoni di Canale 5, Pier Silvio Berlusconi, figlio dell'ex patron di Monza e Milan, ha parlato così in occasione del trofeo dedicato al papà: “Questa serata per noi è emozionante. Mio papà era un grande uomo di sport, ha sempre amato il Milan e il Monza, ci ha abituato a dei miracoli e questa sera tanta emozione nel cuore. Per noi figli è una cosa bellissima, è una prova dell’umanità di mio padre e del valore che ha dato allo sport”

Le scelte di Pioli e Palladino

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Monza-Milan, valida per la prima edizione del trofeo Silvio Berlusconi: spicca l'assenza di Charles De Ketelaere, sempre più in uscita dal club rossonero e che l'Atalanta accoglierebbe volentieri tra le proprie fila. Tornando ai presenti, nel 4-3-3 di Pioli trovano spazio dal 1' Pulisic, Giroud e Leao nel tridente, mentre in mezzo confermato Reijnders come mezzala sinistra. Nei brianzoli c'è Mota unica punta, mentre Colpani e Maric agiranno da fantasisti.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio, Bettella, Carboni, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Carlos Augusto; Colpani, Maric; Mota.

A disposizione: Lamanna, Gori, Pedro, Bondo, Carboni, Machin, D'Ambrosio, Kyriakopoulos, Cittadini, Birindelli, Mari, Petagna, Caprari, Vignato, Carboni.

Allenatore: Palladino.

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

A disposizione: Sportiello, Mirante, Adli, Okafor, Romero, Chukwueze, Kjaer, Florenzi, Colombo, Pobega, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi.

Allenatore: Pioli.