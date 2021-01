Pioli e il rosso a Saelemaekers: "Non lo voglio difendere ma sono stati due gialli immeritati"

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv nel post partita di Cagliari-Milan, Stefano Pioli ha parlato della gara e dei suoi protagonisti. Queste le sue parole:

Sulla vittoria con il Cagliari: "Tutte le vittorie arrivano con il sacrificio e il sudore. Limitarala al solo sacrificio non è giusto per i giocatori perché è stato un successo ottenuto con qualità. Se continuiamo a giocare con cuore e qualità possimo continuare a fare bene"

Sul rendimento di Ibrahimovic: "Stiamo parlando di un campione assoluto di tecnica, tenacia e personalità. Ci sta dando un grande aiuto e anche grazie a lui i compagni sono cresciuti. Senza di lui abbiamo mostrato di essere squadra e di essere uniti. Ibrahimovic ci migliora e ci ha permesso di crescere."

Sull'espulsione di Saelemaekers: "Il ragazzo sta crescendo e ha chiesto scusa a tutta la squadra. Era affranto. Non lo voglio difendere ma sono stati due gialli non meritati. E' vero che però bisogna essere più lucido e deve crescere da questo errore e non farsi prendere dalla frenesia. Anche a Napoli aveva fatto questo errore ma mi è piaciuto il suo atteggiamento nel dopo gara"

Su Kjaer: "Non si è fatto male ma ha questo problema che non riesce a superare e lo fa giocare un po' bloccato con il timore di farsi male. L'ho tolto per precauzione e mi auguro che possa recuperare bene per la gara con l'Atalanta considerate le assenze di Saelemaekers e Romagnoli"