Pioli felice di Mandzukic: "E' già pronto, può essere convocato già per l'Atalanta"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, parla di Mario Mandzukic alla vigilia della gara contro l'Atalanta. "Si è inserito subito bene, arriva un giocatore che ha già lavorato in Italia, con mentalità moderna ed europea. Il gruppo sta bene, è coeso, zero problemi: è determinato e fisicamente l'ho trovato molto bene. Chiaro, non gioca da tempo, il ritmo gara è diverso ma è tirato e voglioso, determinato. Ci sono due strade, tenerlo fuori e poi metterlo in campo oppure schierarlo e fargli prendere ritmo. Sceglieremo questa, può essere convocato già per domani".