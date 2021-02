Pioli: "Giusto che non ci fossero sorrisi dopo lo 0-3. Con l'Inter solo 25 minuti da Milan"

C'è voglia di reazione dopo il ko nel derby? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia della sfida contro la Stella Rossa di Belgrado, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, ha risposto così. "Il gruppo è coeso e maturo. Sicuramente domenica era giusto non ci fossero sorrisi, ma dobbiamo ripartire dalle nostre certezze e convinzioni e possiamo giocare un ottimo calcio e giocare un calcio convincente".

Come te lo sei spiegato questo momento?

"Abbiamo analizzato bene l'ultima prestazione, siamo riusciti solo per 25 minuti a giocare su un livello alto, soprattutto come ritmo. Si può cadere, non è un fallimento cadere in queste gare, ma noi ora dobbiamo ripartire e giocare con più ritmo e qualità".

