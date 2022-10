Pioli: "In spogliatoio ragazzi delusi e arrabbiati. Dimostriamo chi siamo già da sabato"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a Sky Sport nel post Chelsea-Milan. "Noi dovevamo far meglio. Avevamo cominciato bene la partita, poi ci siamo disuniti e abbiamo commesso troppi errori tecnici, che contro questo tipo di avversario paghi. Siamo andati in difficoltà. Non contano gli assenti. Credo che la squadra sia pronta per affrontare questo tipo di gare, ma abbiamo fatto degli errori e la partita è diventata difficile".

È un bene giocare tra pochissimo? "Le sconfitte ci devono aiutare a crescere. Abbiamo l'opportunità di dimostrare che squadra siamo già da sabato".

Com'era lo spogliatoio post partita? "Lo spogliatoio era giustamente deluso, arrabbiato per non aver messo in campo la miglior formazione possibile, ma questa sconfitta dovrà aiutarci per la prossima partita".