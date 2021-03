Pioli: "Oggi c'erano attaccanti non adatti a questa gara, con Ibra in area sarebbe stato diverso"

"Sì, mi sarei aspettato qualcosa in più, sarebbe servito più ritmo e qualità". Parole e pensieri di Stefano Pioli, allenatore del Milan che ai microfoni di 'Sky' ha commentato l'1-1 contro l'Udinese. "Oggi avevamo in campo caratteristiche non adatte per questa partita, avere in area Zlatan piuttosto che Mandzukic o Calhanoglu in grado di inserirsi sarebbe stato diverso. Abbiamo fatto più fatica".

