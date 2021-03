Pioli sul caso Romagnoli: "Parlate di bocciature, per me sono semplici scelte"

Nel corso della conferenza stampa odierna, Stefano Pioli, a -1 dall'Udinese, è tornato anche sul caso relativo all'esclusione di Alessio Romagnoli, capitano rossonero, dalla gara contro la Roma. Romagnoli, peraltro, è in dubbio anche per domani visto che è considerato in ballottaggio con Fikayo Tomori. "Solo voi parlate di bocciature, per me sono semplici scelte. Io ho parlato con lui. Non sempre si possono avere le stesse idee, ma l'importante è il rispetto".