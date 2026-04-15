Piove sul bagnato in casa Lazio: Furlanetto si rompe il crociato, torna lo svincolato Berardi
Piove sul bagnato in casa Lazio, dove siamo arrivati a 43 infortuni stagionali. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello di Alessio Furlanetto, fermato dalla rottura del legamento crociato. L'ennesimo colpo duro, arrivato nel momento più delicato della stagione, durante una normale seduta di allenamento a Formello.
In un primo momento - spiega LaLazioSiamoNoi - la soluzione sembrava poter arrivare dall’interno. Giacomo Giacomone era pronto a farsi trovare pronto, seguendo la naturale gerarchia che spesso guida le dinamiche di squadra. Un’occasione per crescere, per dimostrare il proprio valore. Tuttavia, il finale di stagione impone valutazioni diverse: pressione, punti pesanti e margini di errore ridotti hanno spinto la società a evitare rischi e a optare per una soluzione più prudente.
Dopo un confronto con mister Maurizio Sarri, la dirigenza ha scelto di affidarsi all’esperienza, richiamando il classe '91 Alessandro Berardi, portiere svincolato con un passato anche al Verona e cresciuto proprio nel settore giovanile dei biancocelesti.
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