Piquè punzecchia Vidal: "Campione? Contro gli zoppi... Quando vinci la Champions?"

Gerard Piqué non ha perso tempo e dopo il tweet di gioia postato dall'ex compagno di squadra Arturo Vidal, ha voluto punzecchiarlo un po' per i successi raccolti dal cileno, che spesso e volentieri ha trionfato in campionati senza avversari o quasi. Il centrale del Barcellona ha risposto così al messaggio in cui Vidal elencata i suoi successi personali: "Se giochi contro gli zoppi ... La Champions, entro quando?" , ha scritto il centrale catalano. Divertita la risposta dell'ex Bayern, che ha assicurato: "La prossima sarà mia".