Pirlo: "Alla Juve avrei potuto fare di più ma ho imparato molto. Sono pronto per ripartire"

Intervista rilasciata al quotidiano 'The Athletic' da Andrea Pirlo, ex allenatore della Juventus che torna a parlare dopo la decisione di Andrea Agnelli di interrompere il rapporto un anno dopo il suo ingaggio. "Ho imparato molto - ha detto -. È stata la mia prima esperienza da allenatore ma è stata molto intensa perché abbiamo iniziato la stagione dopo aver giocato una sola amichevole. Giocavamo ogni tre giorni, senza tifosi, senza poter recuperare e senza poterci allenare e prepararci per la partita successiva. Era difficile provare qualcosa di nuovo. Il recupero era più importante di qualsiasi tipo di lavoro tattico", ha detto Pirlo che prosegue. "Avrei potuto fare di più, ma quando non si ottengono risultati il primo responsabile è l'allenatore. È stato comunque un anno in cui sono cresciuto molto. Ho incontrato Pochettino in vacanza a Ibiza e mi ha invitato a Parigi. Mi piacerebbe andare a Manchester a vedere Guardiola, ma soprattutto sono pronto per una nuova avventura".