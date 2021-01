Pirlo: "Attaccate me, non i giocatori. Questi giorni li sto vivendo bene, sono abituato"

Dopo San Siro ti sei confrontato con la squadra? Sono i giorni più difficili da quando alleni la Juve? Parole e pensieri di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Napoli che assegnerà la Supercoppa Italiana ha risposto così: "Dopo la gara con l'Inter abbiamo parlato normalmente, come facciamo tutti i giorni. Abbiamo analizzato la partita e parlato della gara di domani. E' un momento difficile, come ce ne sono tanti durante la stagione dopo una sconfitta, ma abbiamo la possibilità di scendere subito in campo e rifarci. Questi giorni li vivo bene, sono abituato a questo tipo di situazioni, mi dispiace soprattutto per i giocatori, soprattutto per i giovani che sono stati attaccati. Io mi sono preso le mie responsabilità e preferisco che attacchiate me piuttosto che loro. Noi siamo qui per vincere la finale".

