Pirlo: "Buffon? Non ci perde solo la Juve. Lo conosco da 15 anni, siamo cresciuti insieme"

Quanto perderà la Juventus con l’addio a Gianluigi Buffon? Risponde Andrea Pirlo: “Penso che non solo la Juve, ma tutto il movimento calcistico italiano, se non rimarrà in Italia o smetterà, perda un monumento del calcio. È un dispiacere per tutti, non solo per noi. Ho avuto la fortuna di stare con lui da quando abbiamo 15 anni: siamo cresciuti insieme e per me è ancora più ammirevole vederlo tutti i giorni con la voglia di un ragazzino. Dispiace non vederlo più sul campo con la Juventus”.

