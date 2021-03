Pirlo: "Chiellini s'è allenato ma non è al massimo. Arthur? Sì, potrebbe partire dall'inizio"

vedi letture

S'è soffermato a lungo anche sui singolo Andrea Pirlo nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Porto, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L'unico calciatore che non sarà a disposizione è il difensore olandese De Ligt, che oggi ha svolto differenziato, mentre gli altri sono recuperati, anche se alcuni non al 100%: "Chiellini - ha detto il tecnico della Juventus - s'è allenato con la squadra, sta abbastanza bene. Viene da tre settimane di stop, solo oggi s'è allenato con la squadra e non è al massimo, ma potrebbe essere disponibile per domani".

Arthur partirà titolare?

"Non è al top, ma avendo anche Danilo fuori è uno dei pochi centrocampisti a disposizione potrebbe partire dall'inizio e speriamo possa durare anche un po'".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Andrea Pirlo.