Pirlo: "Con questa vittoria c'è ancora speranza. CR7? Per la prima volta felice di uscire..."

"Per noi era importante vincere per avere ancora una speranza, noi avevamo l'obbligo di portare avanti il nostro obiettivo e siamo riusciti a vincere, nonostante qualche difficoltà". Parole e pensieri di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che ai microfoni di 'Sky' ha così commentato il 3-2 rifilato all'Inter questa sera allo Stadium,

Cosa cambierebbe nella tua testa la vittoria della Coppa Italia? Può cambiare anche il tuo futuro? Ronaldo dopo il cambio s'è seduto in panchina ma poi è rientrato nello spogliatoio.

"Cristiano era forse per la prima volta contento di uscire, avrebbe dovuto correre a vuoto per la mezz'ora finale. Sulla finale non ho avuto tempo per pensarci, ero concentrato sull'Inter. L'importante sarà recuperare le forze perché oggi abbiamo speso tanto".

