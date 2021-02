Pirlo: "Contro Roma e Inter abbiamo scelto di giocare più bassi ma la Juve non è cambiata"

Contro Roma e Inter eravate più bassi in campo sta cambiando qualcosa? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Napoli ha risposto così. "No, non sta cambiando nulla. Abbiamo affrontato queste due squadre in modo diverso ma per scelta nostra, la squadra non ha percepito che tutte le gare vanno giocate così. Sono scelte mie in base all'avversario, ma l'impostazione resta sempre la stessa, comandare il gioco e pressare alto. In certe circostanze non è possibile perché si gioca ogni tre giorni e a volte è meglio abbassarsi e far gestire il pallone agli avversari".

