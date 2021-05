Pirlo guarda al futuro: "Finale inatteso, ma continuo su questa strada. Pronto per nuove sfide"

vedi letture

Andrea Pirlo guarda già al futuro. Nel messaggio col quale il tecnico ha salutato la Juventus, il bresciano ha infatti ribadito la propria intenzione di vivere nuove esperienze in panchina: “Quest’avventura, nonostante un finale che non mi aspettavo, ha reso ancora più chiaro quale vorrei fosse il mio futuro, che spero sia altrettanto completo e pieno di soddisfazioni come quello che ho vissuto da calciatore. È tempo di rimettersi in gioco e affrontare nuove sfide”. Pirlo è legato alla Juve da un contratto fino al 2022: sulle sue tracce c’è il Sassuolo, anche se nessuna trattativa concreta è già stata avviata.