Pirlo: "Mi sono adattato come tutti, i giocatori vanno schierato dove rendono meglio"

vedi letture

Cosa intende dire quando parla di adattamento? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro l'Inter valida per la 37esima giornata di Serie A ha risposto così: "Ho già risposto l'altro giorno, mi sono adattato alle caratteristiche dei giocatori. A un certo punto magari ti accorgi che i giocatori che hai a disposizione non hanno le caratteristiche che immaginavi. Poi vedi cosa puoi fare e come puoi metterli in campo, mi sono adattato come tutti gli allenatori. Non puoi decidere tu o inventarti giocatori ma devi metterli nelle posizioni in cui possono rendere meglio".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Andrea Pirlo.