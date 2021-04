Pirlo: "Non sono soddisfatto di questa Juve, stiamo perdendo troppi punti per strada"

Come si allena la concentrazione? E' una delle domande poste ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che ai microfoni di DAZN, dopo il 2-2 contro il Torino, ha risposto così: "Bisogna stare sul pezzo, capire il momento che stiamo vivendo. Abbiamo giocato tante partite, tanti giocatori sono stati in nazionale e un po' di lucidità viene a mancare ma non possiamo permettercelo, dobbiamo restare concentrati al mille per mille.

Sei soddisfatto della tua squadra?

"No, quando non vinci non puoi essere soddisfatto. Stiamo lavorando, ma abbiamo bisogno di vincere le partite perché quelle ti danno serenità. Stiamo perdendo tanti punti per strada".

