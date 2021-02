Pirlo regala la prima gioia a Nicolò Fagioli: esordio in Serie A con la Juve per il classe 2001

vedi letture

Prima gioia in Serie A per Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2001 ha infatti fatto il suo esordio nella massima serie questa sera in occasione della sfida tra la sua Juventus e il Crotone (Pirlo lo ha mandato in campo al 70' al posto di Bentancur, sul risultato di 3-0 per la Juve). Fagioli aveva già fatto l’esordio in prima squadra con la maglia della Juventus, ma in Coppa Italia contro la Spal.