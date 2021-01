Pirlo su Morata: "Gli avrei evitato i 120 minuti in Coppa, ma sta bene e con l'Inter ci sarà"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con l'Inter, mister Andrea Pirlo ha commentato anche le condizioni fisiche di Alvaro Morata, costretto agli straordinari mercoledì in Coppa Italia col Genoa dopo essere rientrato da un infortunio muscolare: "Alvaro sta bene, avremmo fatto a meno di fargli fare 120 minuti in Coppa ma sta bene. Ha recuperato bene ed è a disposizione per giocare domani".