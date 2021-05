Pirlo sugli insulti social al figlio Nicolò: "Problema sociale, gli ho detto di non farci caso"

Durante la conferenza stampa odierna alla vigilia della sfida con l'Udinese, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo è tornato anche sugli insulti e le minacce social ricevute dal figlio Nicolò nei giorni scorsi: "Essendo in questo ambiente da tanti anni so cosa significa essere un personaggio pubblico. Non trovo una novità questi insulti da parte della gente che si nasconde dietro a una tastiera o a un telefono. Mi dispiace per mio figlio perché non c'entra niente e solo perché è figlio di un allenatore riceve queste cose. Io sono abituato e ho spiegato anche a lui che non deve farci caso. Questo è un problema sociale, bisogna guardare avanti e cercare di eliminare queste cose con serenità e sperare che queste persone possano cambiare la loro mentalità in modo che il mondo possa essere migliore".

