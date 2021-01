Pirlo sul girone d'andata della Juve: "Non siamo stati continui, noi così come tutti gli altri"

"Non siamo stati continui, ma gli alti e bassi sono un problema che hanno avuto tutti, come confermano i punteggi. Prendono gol quasi tutti, c'è stata poca preparazione e ci sono tante partite, con conseguente stanchezza mentale". Mister Andrea Pirlo ha analizzato così in conferenza stampa il girone d'andata un po' altalenante, tanto a livello di prestazioni che di risultati, della sua Juventus in campionato.