Pirlo sul mercato: "Non cerchiamo per forza l'attaccante. Oggi Ramsey ha fatto la seconda punta"

Dopo il successo sulla Sampdoria, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha risposto anche ad una domanda sul mercato e sul famoso quarto attaccante: "Non abbiamo mai pensato di dover prendere per forza una attaccante perché sappiamo che abbiamo tanti giocatori che si adattano bene al ruolo. Se capitava un'occasione l'avremmo colta, ma siamo contenti dei giocatori che abbiamo e che stanno facendo bene. A volte è mancato Morata, a volte Dybala... Oggi per esempio Ramsey è entrato facendo la seconda punta. In qualche modo troviamo sempre qualcuno per affiancare la punta".