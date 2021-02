Pirlo sulla scia di Mancini: può essere il quinto a vincere la Coppa Italia alla prima stagione

vedi letture

Il primo trofeo da allenatore, la Supercoppa, è già nella bacheca di Andrea Pirlo. Che, conquistata la finale, ora punta a vincere anche la Coppa Italia alla prima occasione utile. Vincendo la competizione, il tecnico della Juventus entrerebbe in una ristretta cerchia: quella di chi ha vinto la coppa nazionale al primo anno da allenatore. In Italia, l’ultimo è stato Roberto Mancini: nel 2001, subentrò a Terim sulla panchina della Fiorentina a stagione in corso e vinse la doppia finale contro il Parma, raggiunta dai viola sotto la guida dell’allenatore turco. Per trovare un precedente, bisogna tornare indietro di altri trent’anni: nel 1975 fu Mario Mazzoni, sempre alla guida della Fiorentina, a vincere la Coppa Italia alla prima esperienza della sua (breve) carriera di allenatore. Nel 1971 ci era riuscito anche Beniamino Cancian, in realtà vice di Cadé in granata in quella stagione, ma in panchina nella finale contro il Milan per le dimissioni del bergamasco. Il primo a riuscirci è stato infine Giuseppe Chiappella, nel 1961, guarda caso anche lui con la Fiorentina, con cui avrebbe bissato il trionfo nel 1966.