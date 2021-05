Pirlo: "Vittoria con l'Inter ci dà forza e grande energia. Ora recuperiamo per la finale..."

Vi rilancia averla vinta in questo modo anche in vista della Coppa Italia? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che dopo la vittoria contro l'Inter ha risposto così: “Ci dà grande forza e grande energia. Vincerla così contro una squadra come l’Inter non è facile. Volevamo farlo a tuti costi per continuare la nostra corsa. La cosa più importante ora è recuperare le energie per arrivare nelle migliori condizioni alla gara di Coppa Italia perché abbiamo corso e speso tanto”. La finale di Coppa Italia contro l'Atalanta andrà in scena a Reggio Emilia mercoledì sera".

