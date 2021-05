live Juventus, Pirlo: "Partita da squadra. Analogie col 2018? Lo speriamo"

20:20 - Andrea Pirlo commenta la vittoria per 3-2 contro l'Inter all’Allianz Stadium nella trentasettesima giornata del campionato di Serie A.

20:55 - Pirlo prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Cosa vi dà vincere in queste difficoltà?

“Abbiamo fatto una partita da Juve come magari non è successo tutta la stagione. Era importante per rimanere in corsa per la Champions, ce la giocheremo fino alla fine. Dopo l’espulsione di Bentancur è stata una partita diversa ma l’abbiamo affrontata con grande voglia, da squadra”.

Quanto rammarico c’è per le tante occasioni perse visto l’atteggiamento di oggi?

“Oggi è stata una gara da Juve come eravamo abituati a vedere. Volevamo raggiungere a tutti i costi l’obiettivo. Tutti hanno fatto una grande partita di sacrificio. Quando giochiamo con questo fuoco diventa difficile batterci”.

La direzione di Calvarese ha condizionato la squadra? Ronaldo come ha preso il cambio?

“Ronaldo credo fosse una delle poche volte dove era contento di uscire perché non avrebbe avuto occasioni ma avrebbe dovuto rincorrere tutti. Era tranquilo, soddisfatto e sorriderne negli spogliatoi. L’arbitraggio dopo l’espulsione ha condizionato un po’ la partita, l’espulsione è un po’ da rivedere. Non mi è piaciuto, ha interrotto la gara dall’inizio. Ha dato a noi ammonizioni per falli normali mentre a loro, tipo Lautaro che ha fatto tanti falli, no. Non voglio elencare gli episodi ma la gara è stata condizionata dall’espulsione e poi è venuto tutto il resto”.

Vi rilancia averla vinta in questo modo anche in vista della Coppa Italia?

“Ci dà grande forza e grande energia. Vincerla così contro una squadra come l’Inter non è facile. Volevamo farlo a tuti costi per continuare la nostra corsa. La cosa più importante ora è recuperare le energie per arrivare nelle migliori condizioni alla gara di Coppa Italia perché abbiamo corso e speso tanto”.

Vede analogie col finale di campionato del 2018?

“Lo speriamo, il nostro focus era vincere oggi e il nostro obiettivo l’abbiamo centrato. Se fai il tuo lavoro il resto passa in secondo piano. Adesso aspetteremo la gara di domani e quella dei prossimi giorni e vedremo cosa succederà”.

21:04 - Termina ora la conferenza stampa di Pirlo.