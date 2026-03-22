Pisa, Albiol: "Adesso mi sento bene, felice del cammino che sta facendo Fabregas"

Raul Albiol, difensore del Pisa, è stato intervistato da DAZN prima della gara contro il Como: "Mi sento molto bene, mi alleno con la squadra da 3-4 settimane e sono felice di partire dall'inizio, spero di fare una buona gara. Fabregas non l'ho sentito questa settimana, sono felice della strada che sta facendo da allenatore, mi fa piacere quando a un ex compagno vanno bene le cose".