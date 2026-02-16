Pisa, rientro pesante in difesa: Raul Albiol è tornato ad allenarsi in gruppo

Buone notizie per Oscar Carl Niclas Hiljemark: come rivela SestaPorta.news, Raul Albiol è tornato ad allenarsi con continuità in gruppo e, salvo imprevisti, a Firenze ci sarà. Per la difesa del Pisa è un rientro pesante, sia per esperienza sia per leadership, in una gara che chiede solidità e nervi saldi.

Il club ha reso noto il programma della settimana: "Dopo una domenica di riposo il Pisa Sporting Club ha ripreso oggi gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato in programma lunedì 23 febbraio (ore 18.30) allo Stadio “Franchi” di Firenze. Sarà dunque una settimana lunga quella che i nerazzurri vivranno al Centro Sportivo di San Piero a Grado. Dopo la seduta odierna gli allenamenti proseguiranno martedì e mercoledì con sedute doppie (al mattino gruppo al completo, pomeriggio con gruppi divisi); giovedì giornata di riposo e quindi venerdì e sabato singola seduta di allenamento mattutina. Nel pomeriggio di domenica la consueta rifinitura che precederà la partenza per il capoluogo toscano".